«محافظ قنا» يتابع أعمال تنفيذ مبادرة «حلوة يا بلدي»

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مع عدد من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية، غرس بعض الأشجار بمنطقة سيدي عمر ضمن فعاليات مبادرة «حلوة يا بلدي» جاء ذلك خلال جولة تفقدية ليلاً لمتابعة ما أسفرت عنه أعمال المبادرة حتى الآن من مظاهر حضارية وجمالية.

وأوضح «الهجان»، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم الانتهاء من تنجيل وتشجير الحديقتين اللتين تم انشائهما بمنطقة «سيدى عمر»، على مساحة 400 م2 لكل حديقة ، الأولى بجوار مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض، والأخرى بجوار مبنى الأحوال المدنية، لتكونا متنفس للمواطنين وعائلاتهم.

كما أثنى المحافظ، على المجهود الذى بذلته القوات المسلحة والجهات المشاركة في فعاليات المبادرة خلال الفترة الماضية لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى الذى يليق بها، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى زيادة الوعي المجتمعي لدى النشئ والشباب والمواطنين والعمال المشاركين بها نحو الاهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.