6 خطوات لإعداد العصير الطبيعى الصحى.. أهمها تجنب السكر وغسلها جيدا

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الخطوات الصحية التى يجب اتباعها عند إعداد العصائر الطبيعية والتمتع بقيمتها الغذائية، دون أى آثار جانبية والتى تشمل الآتى:

1.عند إعداد العصير يتم الاستخدام المتكرر للعصارات والخلاطات، فإذا لم يتم غسلها بعناية، قد تتكاثر البكتيريا داخل العصير ما يجعله غير صحى، لذا يجب غسلها جيدا.

2.عندما يتعلق الأمر بعصائر الفاكهة، فيميل الأشخاص إلى إضافة السكر لإعطاء الطعم، مما يزيد من كمية السكر فى الجسم، لذا من الضرورى تجنب إضافة السكر إلى العصائر حتى لا تفقد قيمتها.

3.إذا كنت تريد شرب العصير طازجا، لا يجب أن يتم تخزينها فى الثلاجة، لأن معظم العصائر عندما يتم استهلاكها على الفور تساعد على التمتع بصحة جيدة.

4.ليس كل الخضروات جيدة فى تناولها بشكلها الخام، فأن بعض منها يحتاج لطبخها حتى تكون أكثر صحة أو تشرب كعصير، لذلك يجب التعرف على حقائق التغذية قبل أن تشرب كعصير.

5.قد تزداد خطر الإصابة بالعدوى مثل السالمونيلا، فقد تكون مرتفعة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النيئة، لذلك قد تحتاج إلى غسل الأطعمة بعناية عند عصر العصير.

6.العصائر قد تفتقد إلى الألياف، لذا فمن الممكن إعدادها باللب وشرب العصير مع اللب حتى تحصل على المزيد من الفوائد الصحية.