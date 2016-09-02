طرح 17 قطعة أراضى أمام المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بالجيزة

وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على طرح 10 قطع أراضى داخل المنطقة الصناعية بأبورواش أمام المستثمرين لإقامة مصانع ومناطق خدمية (مبانى إدارية – بنوك – خدمات أخرى).

وقال محافظ الجيزة، في بيان صادر عنه اليوم، إن إجراءات الطرح تتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بهدف توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار، مشيراً أن مساحات القطع تتراوح بين 500 إلى أكثر من 3 ألاف م2 .

كما وافق مجلس الإدارة على طرح 7 قطع أخرى واقعة بالمنطقة الاستثمارية أيسر طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

> وأكد اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن، أن الأنشطة المقترحة تجارية وإدارية وخدمية والإسكان الفاخر والفندقى لافتاً الي أن مساحات القطع تصل إلى 108 فدان وتتراوح ما بين فدانين إلى 39 فدان.

ووافق مجلس الإدارة على تغيير أنشطة 13 مشروعا بالمنطقة الصناعية من زراعى إلى صناعى وتجارى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر على إعادة طرح الوحدات التجارية بالمزاد العلنى والتى تم سحبها من المخصص لهم بحق الانتفاع بعدد 26 محلا منها 19 محلا بنظام حق الانتفاع و7 محلات بنظام المزاد العلنى حيث تراخى أصحابها عن سداد المستحقات المالية مما أدى إلى سحب قرار التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.