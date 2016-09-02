بالصور.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر

مراسل «ONA»:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص رقم (٣٢٤٥) «ط.ر.ل» بالكيلو ٢٠ بمنطقة رأس غارب الزعفرانة الساحلي بمنطقة البحر الأحمر.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ٧ سيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث تم إخلاء المصابين إلى مستشفي رأس غارب لتلقي العلاج – حسبما أفاد مراسلنا.

وقال الدكتور باسم محمد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنَّ المصابين همَّ :«نادية منير ذكي» (٢٦ عامًا) من راس غارب ويشتبه في اصابتها بخلع بالكتف الأيمن، و«حزين شحاتة عزيز» (٣٤ عامًا) راس غارب كدمات وسحجات، و«بولا نصيف عزيز» (٢٣ عامًا) من راس غارب كدمات وسحجات بالجسم، و«عفاف حكيم إسرائيل» (٥٥ عامًا) من راس غارب كدمات وسحجات بالجسم، و«سعيد جمعة أحمد» من راس غارب (٢٥ عامًا) سحجات وكدمات بالجسم، و«مريم نصيف عزيز» ٢٤ عامًا من راس غارب اشتباة بكسر بالذراع الأيسر والكتف الأيسر، و«ايريني نصيف عزيز» (١٩ عامًا) من راس غارب سحجات وكدمات بالوجه، و«أمين راغب أمين» (٢٩ عامًا) بالمنيا، اشتباه خلغ بالكتف الأيمن، و«ماجده عطية حكيم» (٣١عامًا) المنيا اشتباه كسر بالضلوع، وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا بولا وتحرر محضر بالحادث.