الأهلي ينفي إعارة نجيب وهاني

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد اتجاه لإعاراة محمد نجيب ومحمد هاني، لاعبا الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد البدري في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، أنَّ كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة وأنه سبق وأعلن تمسكة بجميع اللاعبين ورفضه رحيل أي لاعب سواء بالبيع أو الإعارة باستثناء إعارة بعض اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرة وتقيم التجربة في نهاية الموسم.

وأوضح المدير الفني أن نجيب وهاني مستمران مع الفرق وسوف ينتظمان بصورة طبيعية في المران الجماعي اليوم الجمعة، تمهيدا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.