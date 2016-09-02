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بالصور .. «ميدان الجنوب» تطلق مبادرة «يلا نرسم» لتعليم أطفال الأقصر الرسم

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بالصور .. «ميدان الجنوب» تطلق مبادرة «يلا نرسم» لتعليم أطفال الأقصر الرسم بالصور .. «ميدان الجنوب» تطلق مبادرة «يلا نرسم» لتعليم أطفال الأقصر الرسم

مبادرة الأقصر للرسم

مراسل «ONA»:

أطلقت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام مبادرة «يلا نرسم»، بالتعاون مع الفنان المهندس عسران عبد الفتاح وذلك لتنمية المهارات الإبداعية فى مجال الرسم للأطفال وهواه الرسم بمحافظة الأقصر.

وقال أشرف الهلالي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب، إنَّ المبادرة تأتى ضمن برامج المؤسسة للاهتمام بمواهب أطفال الأقصر وتنميتها بشكل علمي وإحترافى لرسم صور أهم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر ومحاوله الترويج لها عبر وسائل التواصل الإجتماعى سواء داخل او خارج .

وأضاف الهلالي في تصريحاتٍ صحفيةٍ،  الجمعة، أنَّ المؤسسة ستقيم معرضًا لأهم الرسومات التي تقدم أفكار جديدة من إبداع الأطفال يحضره العديد من المهتمين بالفنون التشكلية وبعض من القيادات الرسمية بالمحافظة.

 

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