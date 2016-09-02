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إصابة لاعب بوليفي بارتجاج في المخ بمباراة بيرو

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إصابة لاعب بوليفي بارتجاج في المخ بمباراة بيرو إصابة لاعب بوليفي بارتجاج في المخ بمباراة بيرو

اللاعب خاسماني كامبوس

أصيب لاعب وسط البوليفي لكرة القدم “خاسماني كامبوس”، بارتجاج في المخ، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2-0 على بيرو في الجولة السابعة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ونُقل إلى أحد المستشفيات.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد أوضح الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الليلة الماضية، أن اللاعب خرج من الملعب على محفة، ونقل في سيارة إسعاف إلى مركز طبي في العاصمة لاباز، بعدما تعرض لضربة في الرأس من جانب لاعب بيرو بيدرو أكينو، في الدقيقة 18 من المباراة. وتم استبدال كامبوس خلال المباراة باللاعب دييجو وايار.

ويحتل بوليفيا المركز الثامن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

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