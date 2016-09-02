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كانتي يكشف: مورينيو حاول ضمي ليونايتد

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كانتي يكشف: مورينيو حاول ضمي ليونايتد كانتي يكشف: مورينيو حاول ضمي ليونايتد

كشف نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حاول ضمه لصفوف الشياطين الحمر خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ورحل كانتي عن ليستر سيتي بعدما ساهم معه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي وانتقل لتشيلسي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية قائلا:"كان رائعا أن يحدثني مورينيو، لكن كان قد تم تحذيري عن كيف سيقوم بإغرائي".

وأكمل"استمعت إلى أسبابه التي تدفعني للانتقال إلى يونايتد، لكن في ذلك الوقت كنت مترددا بين البقاء في ليستر أو الرحيل لتشيلسي".

وواصل"النقاش كان يسير معه بشكل جيد لكن عندما تحدث مع أنطونيو كونتي شعرت بالارتياح".

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فيديو اليوم السابع