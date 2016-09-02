رئيس الإسماعيلي: هدفنا تصحيح الأمور لإعادة النادي لمكانته المعروفة

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد أن هدفه حاليا يتمثل في تصحيح مسار كل الأمور داخل النادي لإعادته لمكانته المعروفة مرة أخرى.

وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرر تعيين مجلس إدارة جديد للدراويش لمدة عام بقيادة إبراهيم عثمان بعدما لم يتبق من المجلس السابق سوى ثلاثة أعضاء فقط نظرا لاستقالة الباقيين.

وتحدث إبراهيم عثمان قائلا:"المهمة صعبة وقبلناها حبا في الإسماعيلي وجماهيره ونتمنى عبور كل الصعاب لتحقيق ما ينتظره الجمهور".

وكان اجتماع مجلس الإدارة الأول قد تم الاستقرار من خلاله على تولي إبراهيم عثمان مهمة الإشراف على الفريق الأول، وخالد الفرو نائب الرئيس مهمة رئاسة المكتب التنفيذي.

كما تقرر أن يتولى علي غيط عضو المجلس الإشراف على قطاع الناشئين والأكاديميات.