صورة – محمد إبراهيم يبدأ التأهيل في شتوتجارت

بدأ محمد إبراهيم لاعب الزمالك برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الكاحل أثناء مواجهة ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وكان إبراهيم سافر إلى ألمانيا يوم الأربعاء الماضي من أجل الخضوع للبرنامج التأهيلي في إطار الجزء الأخير من مرحلة علاجه من الإصابة.

ولن يبدأ إبراهيم الموسم الجديد مع الزمالك إذ من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية في نهاية أكتوبر المقبل.

وسيقضي اللاعب فترة قد تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع في المركز الطبي الخاص بنادي شتوتجارت لإجراء عمليات التأهيل.