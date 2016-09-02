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جيمس رودريجيز: أحاول فقط اللعب جيدا والمساهمة في الفوز

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جيمس رودريجيز: أحاول فقط اللعب جيدا والمساهمة في الفوز جيمس رودريجيز: أحاول فقط اللعب جيدا والمساهمة في الفوز

(إفي): أرجع جيمس رودريجيز اليوم أداءه الذي قدمه مع منتخب كولومبيا أثناء الفوز على فنزويلا 2-0 إلى رغبته في "اللعب بشكل طيب للمساهمة في الفوز" سواء مع بلاده أو مع فريقه ريال مدريد.

وقا:ل "أحاول فقط أن أؤدي بصورة جيدة. وأعمل على المساهمة في الفوز فحسب"، وذلك عقب مواجهة فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 ، وهي المباراة التي أقيمت بمدينة بارانكيا.

وسجل جيمس هدفا وصنع الثاني، ليبرز بعد اللقاء أن المهم هو النتيجة وأن "الفريق في مركز متقدم" من جدول مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

كان اللاعب قد أضاع ركلة جزاء في المباراة التي شهدت تألق حارس مرمى فريق تنيريفي الإسباني، داني هرنانديز، والذي كان قد نجح قبل ذلك بدقائق في التصدي لركلة جزاء أخرى نفذها كارلوس باكا.

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