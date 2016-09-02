ميسي: لم أخدع أي شخص بقرار الاعتزال.. وسنحقق لقبا في وقت ما

(إفي): أعرب قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة بالعودة لارتداء قميص بلاده، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي في يونيو الماضي، وذلك عقب تسجيله هدف الفوز لـ"التانجو" 1-0 أمام أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وصرح مهاجم برشلونة عقب اللقاء، لقناة التلفزيون الأرجنتيني، "عندما تحدثت مع المدرب إدجاردو باوزا واللاعبين لم أستطع الامتناع. أثق كثيرا في هذه المجموعة، نحن هنا للقيام بالأمور على نحو جيد رغم النهائيات التي خسرناها".

وسجل ميسي الهدف (ق43) من تسديدة قوية بيسراه خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد مدافعي أوروجواي قبل أن تواصل مسيرتها نحو الشباك.

وبهذا الانتصار يقود ميسي بلاده لتصدر التصفيات برصيد 14 نقطة، منتزعا الصدارة من أوروجواي والإكوادور، التي سقطت بدورها أمام البرازيل بثلاثية نظيفة.

وقال ميسي: "أشعر بسعادة كبيرة وسط هذه المجموعة، أنا سعيد للغاية لعودة مرة أخرى إلى هنا".

وأبدى القائد شكوكا حول مشاركته في اللقاء القادم بالتصفيات أمام فنزويلا يوم 6 سبتمبر المقبل ، لشعوره بمشكلات بدنية.

وأوضح "أشعر بآلام شديدة في منطقة الحوض، ولكني أردت التواجد بعد كل الفوضى التي أثرتها".

وشدد أفضل لاعبي العالم خمس مرات "كان من الهام أن نبدأ مرحلة جديدة بتحقيق فوز، والفريق أظهر قوته باحتماله اللعب منقوصا طوال الشوط الثاني" عقب طرد باولو ديبالا.

وعن عودته من الاعتزال الدولي علق "البدء من الصفر كان صعبا للغاية عليّ، كنت أعلم أنه قرار صعب للغاية، ولكني سعيد بالتواجد هنا مجددا".

وأوضح "كانت صدمة شديدة للغاية الاقتراب من الألقاب وعدم تحقيقها بعد الكثير من العناء والتضحية".

وأضاف "لم أخدع أحدا عندما قلت ذلك، لم أكن أبحث عن أي شيء، قلت ذلك لأنني شعرت به. في هذا التوقيت كنت أرى أن الاعتزال هو الأفضل، لكن بعد ذلك تغيرت الأمور وأنا هنا مجددا، في ذلك التوقيت كنت أقولها بكل جدية".

وأكد مهاجم التانجو وبرشلونة الإسباني أن ثلاثة كؤوس "هربت" من الألبيسيليستي (مونديال البرازيل وبطولتي كوبا أمريكا)، ولكنه أكد أن الأرجنتين ستواصل البحث عن الألقاب "أعلم أنه سيجيء الوقت الذي سنحقق فيه لقبا".