مدرب الأرجنتين: ميسي قد يغيب أمام فنزويلا للإصابة

(إفي): قال المدرب الجديد لمنتخب الأرجنتين، إدجاردو باوزا، عقب الفوز على أوروجواي بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، إن "البرغوث" يشعر بآلام وقد يغيب عن مواجهة فنزويلا القادمة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، يوم 6 سبتمبر الجاري.

وصرح باوزا عقب الفوز على السيليستي وتصدر التصفيات "لا نعلم إذا كان ميسي بإمكانه اللعب أمام فنزويلا. لقد أنهى اللقاء وهو يعاني من آلام، الجيد أنه نجح في تحملها طوال اللقاء وهذا يظهر شجاعته".

وأوضح "سننتظر 48 ساعة لنعرف كيف ستكون حالته بعد خضوعه لفترة من الراحة وجلسات العلاج. سنتحدث معه لمعرفة إذا ما كان قادرا على اللعب أمام فنزويلا أم لا".

وأضاف المدرب "لن نخاطر على الإطلاق، سننتظر كيف ستتطور حالته".

وعن المباراة، قال: "قدمنا شوطا أول رائعا، وعقب طرد (باولو) ديبالا تحملنا المشقة بشكل جيد".

وأردف "الأهم هو الفوز بالنقاط الثلاثة، فهذا أساسي بالنسبة لنا. أنا سعيد للغاية، فزنا بمباراة صعبة، أوروجواي دائما ما تكون منافسا صعبا".

وكان ميسي نفسه قد أبدى شكوكا حول مشاركته في اللقاء القادم بالتصفيات، وقال في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني: "أشعر بآلام شديدة في منطقة الحوض، ولكني أردت التواجد بعد كل الفوضى التي أثرتها".

وكان ميسي (29 عاما) قد أعلن أواخر يونيواعتزاله اللعب الدولي بعد خسارته ثاني نهائي لكوبا أمريكا على التوالي أمام تشيلي من بوابة ركلات الترجيح، وثالث نهائي بالنظر لخسارة الأرجنتين في 2014 لمونديال البرازيل أمام ألمانيا في الوقت الإضافي، قبل أن يعود عن قراره سريعا، مؤكدا أنه يعشق بلاده وقميصها.