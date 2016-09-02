مدرب البرازيل: اللاعبون ظهروا بشكل جيد.. ونيمار كان قائدا رائعا

(إفي): أبرز المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، أدينور ليوناردو باكي 'تيتي' التناغم السريع الذي تحقق بين لاعبيه والجهاز الفني، مسلطا الضوء على الدور البارز الذي قدمه نيمار، وباقي الفريق في المباراة التي فاز بها "السيليساو" على الإكوادور أمس في كيتو بثلاثة أهداف نظيفة ضمن تصيفات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة الليلة الماضية إن: "الكفاءة الفنية والعزيمة التي أظهرها كل لاعب هنا، كانت جوهرية لتحقيق هذه النتيجة".

وأضاف تيتي، الذي تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي خلفا لكارلوس دونجا، "كانت مهمتي الأولى هي اختيار المركز الصحيح لكل لاعب. إنني ممتن للتناغم السريع الذي تحقق بين اللاعبين والجهاز الفني".

وأشار إلى أن "نيمار الذي لعب اليوم هو نفسه الذي يلعب لصالح برشلونة، بدا قائدا في وسط الملعب وحصل على الدعم بشكل صحيح من باقي الفريق".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها البرازيل على الإكوادور في كيتو خلال تصفيات مؤهلة لبطولة كأس عالم منذ 15 عاما، وذلك بعد هزيمتين وتعادل في المباريات التي جمعت بينهما خلال تلك الفترة.