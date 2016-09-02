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فيتولو: إسبانيا حققت بداية جيدة في العهد الجديد

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فيتولو: إسبانيا حققت بداية جيدة في العهد الجديد فيتولو: إسبانيا حققت بداية جيدة في العهد الجديد

(إفي): أكد لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم فيكتور ماتشين 'فيتولو' أنه سعيد بالعودة إلى "الماتادور" بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق الوطني الذي شارك في كأس أمم أوروبا "يورو 2016"، مؤكدا إنه "أمر رائع اللعب مع هذا " الذي يبدأ مرحلة جديدة بقيادة المدير الفني جولين لوبيتيجي.

وكان لاعب إشبيلية، نجم ودية أمس التي فاز بها منتخب إسبانيا على بلجيكا بهدفين دون رد، حيث صنع الهدف الأول وتسبب في ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني.

وقال فيتولو عقب انتهاء المباراة: "إنني سعيد للغاية لأن الفريق لعب بشجاعة أمام خصم قوي"، مبرزا إنها "بداية جيدة لعهد لوبيتيجي".

واضاف أن "بلجيكا لديها منتخب عظيم وكنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة على أرضهم، لكننا قدمنا أداء جيدا وتمكنا من تحقيق فوز حاسم".

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