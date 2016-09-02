رغم تأكيد عدم الاحتياج له.. شفاينشتايجر في قائمة يونايتد النهائية للدوري الإنجليزي

تضمنت القائمة النهائية لمانشستر يونايتد للدوري الإنجليزي لموسم 2016-2017 اسم باستيان شفاينشتايجر بعد عدم رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مورينيو قد أكد عدم احتياجه للاعب الألماني وأنه من الصعب أن يحصل على فرصة للمشاركة في ظل اعتماده على 23 لاعبا فقط.

ولكن أوضح تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قائمة يونايتد التي تضمنت 25 لاعبا شهدت تواجد اسم شفاينشتايجر.

وكان اللاعب الألماني قد أعرب عن نيته في البقاء مع يونايتد وعدم الرحيل عنه والقتال من أجل الحصول على فرصة اللعب خلال الموسم الجاري.

يذكر أن لاعب خط الوسط قد أكد في وقت سابق أن يونايتد سيكون هو الناد الأخير الذي سيلعب له في أوروبا بعد بايرن ميونيخ.