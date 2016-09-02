جهود مكثفة بين مديريتي أمن الجيزة وسوهاج للقبض على قاتلي شقيقتهم بالطالبية

مراسل«ONA»:

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن سوهاج للقبض على الشقيقين المتهمين بقتل شقيقتهم بمنطقة الطالبية بعد إرتكابهما الجريمة وهروبهما إلى محل إقامتهم بإحدى قرى سوهاج.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن المتهمين قررا قتل المجنى عليها بسبب زواجها دون رغبتهما، حيث رصدا تواجدها بمفردها بشقتها فى منطقة الطالبية، واستغلال تواجدها بمفردها بعد خروج زوجها من المسكن ثم سددا لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة وفرا هاربين.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرقة ضبط المتهمين.

كان العقيد علاء فتحى، مفتش مباحث غرب الجيزة، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بالطالبية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها، وبسؤال زوجها أفاد أن خلافات عائلية تربطها مع أفراد أسرتها بسبب زواجها منه دون موافقتهم، وكشفت التحريات أن شقيقى المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.