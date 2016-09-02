ضبط مسن لتجميعه 4 ملايين جنيه من تحويلات العاملين بالخارج فى سوهاج

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “منطقة الوجه القبلى”، مساء أمس الخميس، من ضبط “رفعت. م.م” 71 سنة – عامل ويقيم شارع الحرية ببندر جرجا بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج عن طريق إرسالها لـه على حسابه الخاص ببنك الأهلى المصرى “فرع جرجا” واستبدالها بالجنيه المصرى.

وضبط بحوزة المتهم، 11 كشف حساب صادر من البنك الأهلى المصرى باسمه، 5 منها بالدولار و6 بالجنيه المصرى بإجمالى 4 ملايين جنيه.

بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، تـم التحفظ علـى المضبوطات، قيد المحضر برقم 2055 إدارى القسم لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة .