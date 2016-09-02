أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط مسن لتجميعه 4 ملايين جنيه من تحويلات العاملين بالخارج فى سوهاج

Google+ Print
ضبط مسن لتجميعه 4 ملايين جنيه من تحويلات العاملين بالخارج فى سوهاج ضبط مسن لتجميعه 4 ملايين جنيه من تحويلات العاملين بالخارج فى سوهاج

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة “منطقة الوجه القبلى”، مساء أمس الخميس، من ضبط “رفعت. م.م” 71 سنة – عامل ويقيم شارع الحرية ببندر جرجا بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج عن طريق إرسالها لـه على حسابه الخاص ببنك الأهلى المصرى “فرع جرجا” واستبدالها بالجنيه المصرى.

وضبط بحوزة المتهم، 11 كشف حساب صادر من البنك الأهلى المصرى باسمه، 5 منها بالدولار و6 بالجنيه المصرى بإجمالى 4 ملايين جنيه.

بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، تـم التحفظ علـى المضبوطات، قيد المحضر برقم 2055 إدارى القسم لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا