«الزراعة»: استمرار توزيع الأسمدة بالمحافظات حتى ٣٠ سبتمبر

مراسل«ONA»:

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما أثير من أنباء حول وجود أزمة فى توزيع الأسمدة بالمحافظات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم وجود أية عوائق فى توزيع الأسمدة الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة ، إلي أنه تم تشكيل لجنة بعد تداول أنباء عن وجود أزمة فى توزيع الأسمدة، ونفت اللجنة وجود أية مشكلات فى توزيع الأسمدة، مؤكدة أن توزيع الأسمدة سيستمر حتى 30 سبتمبر الجارى، ولن تكون هناك أى مشكلة فى عملية التوزيع، ولكن مثل هذه الشائعات تؤدى إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد فى وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة التنسيقية للأسمدة وافقت على صرف كامل الحصص للمزارعين من الجمعيات فى محافظات الوجه البحرى والقبلى دون نقصان، حتى تضيع الفرصة على مافيا تجارة الأسمدة فى السوق السوداء، مع تيسير عمليات نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية تتحمل تكاليف النقل لمحافظات الصعيد.

وأعلنت الوزارة عن توفير مليون و420 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية لزراعة المحاصيل الصيفية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود أى شكوى برجاء الاتصال بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أو بوابة الشكاوى الحكومية (16528).