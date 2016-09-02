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إحباط محاولة راكب تهريب 16 قطعة حشيش داخل كيس قشطة فى مطار برج العرب

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إحباط محاولة راكب تهريب 16 قطعة حشيش داخل كيس قشطة فى مطار برج العرب إحباط محاولة راكب تهريب 16 قطعة حشيش داخل كيس قشطة فى مطار برج العرب

>كتب محمود عبد الراضى

أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، محاولة راكب تهريب 16 قطعة حشيش داخل "كيس قشطة سائلة"، أثناء سفره عبر مطار برج العرب.

 

ارتابت الخدمات الأمنية فى راكب أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى الشارقة فى الرحلة رقم 600، فتم تفتيش حقائبه بواسطة الأجهزة الحديثة بالمطار، حيث كشفت وجود مواد مخدرة داخل كيس قشطة سائلة.

 

واعترف المتهم "محمد.م" 28 سنة سنة ومقيم بالإسكندرية، باعتزامه تهريب المواد المخدرة، فأحاله اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة أمن الموانئ للنيابة.


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