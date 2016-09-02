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الحكومة توضح حقيقة تعرض البلاد للسيول

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الحكومة توضح حقيقة تعرض البلاد للسيول الحكومة توضح حقيقة تعرض البلاد للسيول

>كتبت هند مختار

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، الجمعة، أنه فى ضوء ما اثير من تعرض البلاد لموجة من السيول، تواصل المركز مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذى نفى صحة ما تردد حول هذا الشأن, وأكد أن البلاد لم تتعرض لأى سيول.

 

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك من أطلق هذه الشائعة معتمداً على فهم خاطئ لتصريحات المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية، التى أوضح فيها أن من سمات فصل الخريف - الذى أوشك على البداية – حدوث أمطار قد تصل إلى حد السيول، ولكن ليس معنى ذلك مطلقاً أن البلاد تتعرض حالياً إلى موجة سيول.

 

وجدير بالذكر أن هناك تحسنًا نسبيًا فى حالة الطقس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلاً على جميع الأنحاء.

 

وفى ذات الإطار فإن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة السيول والمتمثلة فى التأكد من عدم وجود مخلفات فى مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية فى حال تعرض البلاد لأى سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقا.


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مصر 365

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