مغادرة 159 حاجا للأراضى المقدسة من مطار الغردقة

غادر صباح اليوم، الجمعة، 159 حاجا من حجاج محافظة البحر الأحمر، إلى الأراضى المقدسة من مطار الغردقة الدولى، بينهم 67 حاجاً من حجاج الجمعيات الأهلية، و92 حاجا من حجاج قرعة مديرية الأمن.

وكان فى توديعهم قبل السفر للأراضى المقدسة ذويهم، حيث كان هناك لجنة من رجال الوعظ الدينى لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج فيما يخص الشعائر والمناسك قبل إقلاع رحلتهم للأراضى المقدسة.

حجاج بيت الله الحرام فى صالة السفر قبل المغادرة

أهالى الحجاج فى وداعهم بالمطار

الفرحة على وجوه الحجاج