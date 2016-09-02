الحكومة تنفي فرض ضرائب على قاعات الأفراح

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الأنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على قاعات الأفراح، موضحًا أن وزارة المالية أكدت أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأوضحت المالية، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم، أنه لم يتم فرض أي ضرائب على قاعات الأفراح، حيث أن سياسة الوزارة تسير وفق التشريعات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تراعي البعد الاجتماعي عند دراسة أي فكرة أو مقترح يتم تقديمه إليها من قبل بعض الجهات أو الخبراء لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أنها تقوم بدراسة تأثيره وما سيمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع ثم معرفة مدى جدواه أو ملائمته، وكذلك يتم دراسة أثره على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام.

وأكدت وزارة المالية أنه لن يتم تنفيذ أي مقترح إلا عندما يُعرض في الوزارة، موضحين أنه عند إجراء أي تغييرات في السياسات الضريبية أن تكون صادرة من داخل الوزارة.