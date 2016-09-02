براءة رئيس مباحث القنطرة من تهمة اختلاس أسلحة وذخيرة دون تحرير محاضر

قضت محكمة جنايات كلى الإسماعيلية، ببراءة "محمود س" رئيس مباحث القنطرة، من تهمة اختلاس أسلحة وذخيرة وسيارات وحيازتها دون تحرير أى محاضر بضبطها، وهى التهمة التى كانت موجهة له فى الجناية رقم 5324 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2033 لسنة 2015 جنايات كلى الإسماعيلية.

بداية الواقعة

وردت معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، والأمن العام، تفيد باحتفاظ رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونه، بسيارات وأسلحة وذخيرة بتاريخ 22 مارس لسنة 2015، وعدم تحرير محضر بها أو إخطار رؤسائه، فتم إخطار قيادات مديرية الأمن، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالمحافظة، ومراقبة الضابطين، وتم ضبط أسلحة وذخيرة عبارة عن 5 أسلحة نارية و2 بندقية آلية رشاش و2 بندقية خرطوش و41 طلقة آلية و5 خزنات آلية بسيارة المتهم الثانى.

وتمكنت مأمورية مكبرة من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة العميد أحمد الشافعى والأمن العام بالإسماعيلية بالتنسيق مع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 3 سيارات ماركة هيوانداى 2 (فيرنا) وواحدة (أكسنت) غير مسجلة بالإدارة العامة للمرور بالشرقية، وذلك أثناء تواجدها بمحيط منزل الضابط الأول بالشرقية.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية، برئاسة المستشار محمد العوضى، وسكرتارية كل من شريف خميس ومحمد يونس وأشرف عبد السلام، من خلال تحريات الأمن العام والبحث الجنائى، قيام كل من "م ع س" رئيس مباحث قسم القنطرة شرق ومعاونه الملازم أول "ح ز"، باستيلائهما وتسهيل الاستيلاء والتربح من أعمال وظيفتهما وحيازتهما 5 أسلحة نارية و2 بندقية آلية رشاش برتا و2 بندقية خرطوش و41 طلقة آلية و5 خزنات آلى و3 سيارات ماركة هيوانداى غير مسجلة بالإدارة العامة للمرور.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حصلا على تلك المضبوطات أثناء تأدية وظيفتهما دون تحرير صلة محاضر بالضبط، أو إخطار رؤسائهم بذلك وقد تمكنت مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط الضابطين وبحوزتهم المضبوطات، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لضبط السيارات بمحيط سكن الضابط الأول بمدينة فاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 108 لسنة 2015 إدارى قسم أول إسماعيلية.

وبضبط الضابطين وعرضهما على نيابة الإسماعيلية الكلية قررت برئاسة المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية وبإشراف النائب العام، حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى باشرها المستشار محمد العوضى رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، حتى قضت محكمة جنايات كلى الإسماعيلية ببراءته من التهم المنوسبة إليه.