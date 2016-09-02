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انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية 4 ساعات يوميًا الأسبوع المقبل

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انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية 4 ساعات يوميًا الأسبوع المقبل انقطاع المياه عن 5 قرى بالدقهلية 4 ساعات يوميًا الأسبوع المقبل

انقطاع المياه عن محافظة الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، قطع المياه عن 5 قرى وهى «قرية فيشا بانا، وميت إشنا، والكرامة، وعزبة أبو زيد وصهرجت الصغرى، لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدٍ السبت وحتى الساعة الثانية ظهرًا من كل يوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه بالنسبة لقرى ” قرية فيشا بانا، وميت إشنا، والكرامة، وعزبة أبو زيد” سيتم قطع المياه عنها ابتداء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرا، أيام السبت، والإثنين، والأربعاء، كما سيتم قطع المياه عن قرية صهرجت الصغرى، ابتداء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرا، أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس، نظرا لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة.

كما أعلنت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن قرية بصاط كريم الدين ومحلة إبشاي، وذلك ابتداء من الساعة ١٢صباحا وحتى الساعة ٣ صباحا يوم الأحد الموافق وذلك للعمل على خط الطرد 400 مم الخاص بمحطة رفع بصاط كدريم الدين.

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