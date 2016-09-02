أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إجراء القرعة العلنية لـ35 قطعة أرض للمستحقين من أهالى القابوطى ببورسعيد

Google+ Print
إجراء القرعة العلنية لـ35 قطعة أرض للمستحقين من أهالى القابوطى ببورسعيد إجراء القرعة العلنية لـ35 قطعة أرض للمستحقين من أهالى القابوطى ببورسعيد

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد السعيد رخا، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، أنه أجريت قرعة علنية بقاعة الإجتماعات بحى الضواحى، على 35 قطعة أرض بمحطة التسمين لأصحاب أحقيات بلوك رقم 6 بالقابوطى .

وقال “رخا”، فى بيان صحفي اليوم الجمعة ، إنه تم إجراء قرعة توزيع الأراضى على من استوفت لديهم الشروط والأوراق اللازمة، وبعد أن نفذت لجنة من التطوير العمرانى والمساحة بالمحافظة الخريطة المعتمدة لتخطيط شوارع بلوك رقم 6 بالقابوطى، وخروج عدد من الأحقيات عن الشارع والحيز العمرانى للبلوك، حيث تم تحديد هذه الأحقيات وطلب منهم التوجه إلى المكتب الفنى التابع للجنة التطوير بمقر الحى، لتقديم طلبات دخول القرعة، تمهيدا للبدء فى أعمال تطوير البلوك .

وأضاف، أنه بإجراء هذه القرعة يكون قد تم الانتهاء من تطوير آخر البلوكات بمنطقة القابوطى العشوائية، والتى ظلت على مدار أكثر من 34 عاما تنتظر التطوير، ولايتبقى بعد ذلك غير بعض الحالات الفردية سيتم وضعها أمام الجان المختصة بالاسكان .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا