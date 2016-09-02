إجراء القرعة العلنية لـ35 قطعة أرض للمستحقين من أهالى القابوطى ببورسعيد

مراسل«ONA»:

أكد السعيد رخا، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، أنه أجريت قرعة علنية بقاعة الإجتماعات بحى الضواحى، على 35 قطعة أرض بمحطة التسمين لأصحاب أحقيات بلوك رقم 6 بالقابوطى .

وقال “رخا”، فى بيان صحفي اليوم الجمعة ، إنه تم إجراء قرعة توزيع الأراضى على من استوفت لديهم الشروط والأوراق اللازمة، وبعد أن نفذت لجنة من التطوير العمرانى والمساحة بالمحافظة الخريطة المعتمدة لتخطيط شوارع بلوك رقم 6 بالقابوطى، وخروج عدد من الأحقيات عن الشارع والحيز العمرانى للبلوك، حيث تم تحديد هذه الأحقيات وطلب منهم التوجه إلى المكتب الفنى التابع للجنة التطوير بمقر الحى، لتقديم طلبات دخول القرعة، تمهيدا للبدء فى أعمال تطوير البلوك .

وأضاف، أنه بإجراء هذه القرعة يكون قد تم الانتهاء من تطوير آخر البلوكات بمنطقة القابوطى العشوائية، والتى ظلت على مدار أكثر من 34 عاما تنتظر التطوير، ولايتبقى بعد ذلك غير بعض الحالات الفردية سيتم وضعها أمام الجان المختصة بالاسكان .