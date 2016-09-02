ضبط عاطلين بحوزتهما 30 ألف قرص مخدر فى بنى سويف

مراسل «ONA»:

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، مساء أمس الخميس، 30 الف قرص مخدر “ترامادول، بحوزة عاطل ونجار، بمدينة الفشن جنوب بني سويف، بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، بحيازة عاطل يدعى” محمد . ر . ع . ع” 26 سنة، و” محمد . إ . ش” 30 سنة، نجار، ومقيمان منشية ناصر بمدينة الفشن، لكمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وبالعرض على اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، والذي كلف العميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية، بالإشراف على صحة المعلومات، وضبط المتهمين حال التأكد من صحة المعلومات السرية.

وانتقل النقيب محمد محروس، معاون مباحث مركز شرطة الفشن، على رأس قوة أمنية إلى منازل المتهمين، حيث تمكنت القوات من ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية 30 الف قرص مخدر” ترامادول” وهاتفين محمول ومبلغ مالي من متحصلات الأتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.