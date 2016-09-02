«جاكى شان» مرشح لجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله

أعلنت شيريل بون أيزاكس، رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أن الفنان العالمى جاكي شان، سيحصل على جائزة الأوسكار عن مجمل أعماله.

وسينضم «جاكي شان»، نجم هوليوود المولود في هونج كونج، والذي شارك في أفلام مثل «كونغ فو باندا» و«ذا كاراتيه كيد» وسلسلة أفلام «راش أور»، إلى مخرج الأفلام الوثائقية فريدريك فايزمان ومحررة الأفلام آن في. كوتس ومديرة اختيار الممثلين لينست الماستر في الحصول على الجائزة الرفيعة لعام 2016.

وسيحصل كل منهم على تمثال أوسكار شرفي تقديرًا لإسهاماتهم في مجال السينما خلال حفل سيقام في لوس أنجليس خلال شهر نوفمبر المقبل.