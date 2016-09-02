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"الإسكان" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى

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"الإسكان" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى "الإسكان" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى

>كتب أحمد حسن

نظمت وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالقرى الريفية (PMU)، والتى ستتولى تنفيذ مشروعات لخدمة 155 قرية بمحافظات: الشرقية والدقهلية والبحيرة، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى بعنوان "إعداد دليل الإجراءات الموحد للعقود والمشتريات" الخاصة بالبرنامج، بحضور قيادات ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بمحافظات: الشرقية والدقهلية والبحيرة.

من جانبها أكدت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة البرنامج بالوزارة (PMU)، أن عقد هذه الورشة يُعد إحدى الخطوات المهمة والمطلوبة بالبرنامج، وتهدف لتطوير إجراءات العقود والمشتريات الخاصة بالبرنامج لتتماشى مع المعايير الدولية، والقوانين واللوائح المنظمة لذلك بالشركات التابعة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة لجميع الإجراءات، وذلك للاستفادة القصوى من التمويل لخدمة المواطن المصرى بالمناطق الريفية، وتوفير بيئة صحية وآمنة له.

 


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