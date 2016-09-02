إخوان الإسكندرية يتهمون جبهة محمود عزت بسرقة أموالهم ويلمحون بوجوده بمصر

اتهم إخوان محافظة الإسكندرية التابعين لجبهة المكتب الإدارى التى يتزعمها محمد كمال عضو مجلس شورى الإخوان، جبهة محمود عزت بسرقة أموالهم، وألمحوا بوجود محمود عزت داخل مصر.

وقال المكتب الإدارى المنتخب للإخوان بالإسكندرية، امتناع إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن –التابع لجبهة القائم بأعمال المرشد- ووسطائه عن تسليم الدعم المالى لمحافظة الإسكندرية عقابا لإخوان المحافظة على قيامهم بإجراء انتخابات قاعدية شاملة من الشعب وحتى حصة المحافظة فى الشورى العام للجماعة.

وألمح بيان المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية، أن محمود عزت موجود داخل مصر، قائلا: "طلب المكتب الإدارى مقابلة القائم بأعمال المرشد العام، وذلك لحل الأزمة وجمع الكلمة وإنهاء الخلاف إلا أن كل الطرق كانت مغلقة، وكل الممارسات السلبية من منع الأموال واختلاق المشكلات داخل الجماعة".

وقال: "لقد امتنع وسطاء تسليم الدعم المالى التابعين للدكتور محمد عبد الرحمن للشهر الثانى على التوالى عن تسليم الدعم إلى الإسكندرية، استمرارا فى عقاب الإخوان بالإسكندرية على قيامهم بإجراء انتخابات قاعدية شاملة.

يشار إلى أن محمود عزت مختفى منذ فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يظهر إلا من خلال رسائل تبثها الجماعة من وقت لآخر.