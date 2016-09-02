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تسليم ٢٧٩ قطعة أرض بالمرحلة الأولى بمشروع بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

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تسليم ٢٧٩ قطعة أرض بالمرحلة الأولى بمشروع بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة تسليم ٢٧٩ قطعة أرض بالمرحلة الأولى بمشروع بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

>كتب أحمد حسن

أعلن المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم ٢٧٩ قطعة أرض بالحيين الأول والثانى لحاجزي المرحلة الأولى بمشروع بيت الوطن لأراضى المصريين بالخارج، كاملة المرافق، وجاهزة لأعمال البناء، مشيرا إلى أن هناك ١٧٩ حاجزا بالحى الأول بالمرحلة الأولى تم تسليم ٨٩ حاجزا منهم، بينما يوجد ٣٩٩ حاجزا بالحى الثانى بالمرحلة الأولى تم تسليم ١٩٠ حاجزا منهم.

 

وقال المهندس علاء عبدالعزيز: يوجد ١١٤٤ حاجزا بالحى الأول بالمرحلة الثانية من بيت الوطن، كما يوجد ١٣٣٩ حاجزا بالحى الثانى بالمرحلة الثانية، موضحا أن الحيين الأول والثانى بمساحة ١١٠٧ أفدنة، بهما ٣٠٦١ قطعة أرض.‏


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