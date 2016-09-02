اليوم آخر موعد للتنسيق وعلى المتأخرين سرعة تسجيل رغباتهم قبل الـ7 مساءً

ينتهى مكتب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق فى السابعة من مساء اليوم، الجمعة، ليتم بذلك تنسيق جميع الطلاب الناجحين بالثانوية العامة بالدورين الأول والثانى.

وطالب سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جميع الطلاب المتبقين بسرعة التقدم وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، محذرًا من التهاون فى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، وكل الطلاب الذين تخلفوا عن المراحل السابقة.

وأكد "عطا" لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق سيغلق باب التسجيل فى السابعة من مساء اليوم، الجمعة، قائلا، "بعد غلق التسجيل مفيش تقديم، لا ورقى ولا إلكترونى، للجامعات، وعليهم عدم التهاون فى مستقبلهم".

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة قررت مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية لتنتهى يوم 5 سبتمبر الجارى؛ لاحتواء طلاب الدور الثانى الذين يستخدمون الموقع الإلكترونى فى تسجيل رغباتهم.

وكشف مصدر مسئول أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة من التنسيق، منذ فتح موقع التنسيق الإلكترونى، بلغ 165 ألف طالب حتى الآن، من إجمالى 65 ألف طالب ناجحين بالدور الأول للثانوية العامة، و103 آلاف من الناجحين بالدور الثانى.

وأشار المصدر إلى أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم بلغ 150 آلاف طالب وطالبة، مؤكداً أن 4050 طالباً وطالبة سجلوا رغباتهم بالشهادات الأجنبية، كما حاول 6842 فرداً الدخول للرابط الخاص بتسجيل رغبات الشهادات المعادلة الأجنبية، فيما سجل 12 ألفًا و23 طالباً وطالبة، فى المعادلة العربية من أصل 25 ألفًا و866 زائراً لرابط الشهادات المعادلة العربية.

ومن المقرر أن يبدأ موقع التنسيق الإلكترونى استقبال التماسات تحويلات تقليل الاغتراب من طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى للثانوية العامة، بمجرد إعلان نتيجة المرحلة الأخيرة من التنسيق مطلع الأسبوع المقبل.

وشهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة إقبالاً ضعيفًا من جانب طلاب الدور الثانى للثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، وجاءت أغلب شكاوى الطلاب من التوزيع الجغرافى للكليات التى بها أماكن شاغرة، وذلك لأنها خارج نطاق القاهرة الكبرى.