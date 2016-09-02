رئيس وزراء الهند:السيسي يتميز بالكثير من الإمكانيات داخل بلاده وخارجها

أشاد ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأولى إلى الهند، قائلا "أنت رجل يتميز بالكثير من الإمكانيات سواء ما أظهرته داخل بلادك أو الخارج، ونجد أن عددا كثيرا من شعب الهند سعداء بوجودك".

وأضاف "مودى" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن مصر دولة تربط آسيا بإفريقيا وأن الشعب المصرى يمثل صوت الإسلام المعتدل، والأمة المصرية تدعوا دائما إلى الاستقرار فى إفريقيا والعالم العربى، مؤكدا أن مصر كانت دائما داعمة لقضايا الدول النامية.

وأفاد رئيس وزراء الهند، بوجود الكثير من فرص للتعاون ودعم الشراكة بين البلدين، معلنا عن اتفاقهم على مجموعة من الإجراءات والأعمال لمشاركة التعاون فيما بينهم، قائلا "لدينا الكثير على جدول أعمالنا لنستجيب للأوليات الاقتصايدة والاجتماعية لبدلنا ودعم الاستثمارات وحماية وتأمين المجتمعات وهذا يساعد فى خلق التناغم والسلام فى المنطقة".