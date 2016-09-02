مدرب بلجيكا الجديد: فقدنا التركيز بعد الدقائق الـ15 الأولى أمام إسبانيا

(إفي): اعترف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن فريقه تمكن من مجاراة منافسه الإسباني في ربع الساعة الأولى من اللقاء الذي جمعهما يوم الخميسس فحسب، معربا عن تفهمه لصافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور في بروكسل تجاه لاعبي (الشياطين الحمر) بعد الخسارة 0-2 أمام (لاروخا).

وقال مارتينيز: "فقدنا التركيز بعد 15 دقيقة. اعتقدت أننا سنتمكن بعد الدقائق الـ15 الأولى من فرض أسلوب لعبنا"، وذلك عقب مباراته الأولى كمدرب لمنتخب بلجيكا والتي انتهت بالهزيمة وديا على يد إسبانيا.

وبدا المدرب الإسباني واثقا من قدرة وأهمية ظهور فريقه بشكل أفضل، كما أنه عاد وذكر بأن لقاء اليوم كان وديا.

وأوضح "لم نلعب أيضا كما نستطيع. حينما سجلت إسبانيا هدفها الأول (ق33) اعتقد أننا عرفنا كيف نعود للمباراة".

وتابع "يجب أن نقوم بالأمر على نحو أفضل بكثير إذا أردنا اكتساب دعم الجمهور" لكن "يجب أن نذكر بأنها كانت مباراة ودية. رغبنا في جمع المعلومات".

وأبرز "الشيء الوحيد المهم الآن هو مواجهة قبرص" في السابع من أكتوبر المقبل في بداية تصفيات التأهل لمونديال روسيا 2018.