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سامسونج تبحث سحب أجهزة «جالاكسي نوت 7»

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سامسونج تبحث سحب أجهزة «جالاكسي نوت 7» سامسونج تبحث سحب أجهزة «جالاكسي نوت 7»

أرشيفية

تبحث شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات سحب أجهزة «جالاكسي نوت 7» الجديدة وسط أنباء بأن بعض الهواتف احترقت بسبب مشاكل في البطارية.

وفي تصريح خاص قال شخص قريب من الأمر طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات لم تنته بعد إن الشركة لم تتخذ قرارًا بشأن أمور معينة مثل الجدول الزمني للسحب المحتمل أو عدد الهواتف التي قد تتأثر بالقرار، حسب ما ذكرت رويترز.

وامتنعت سامسونج عن التعليق على أي خطة تتعلق بسحب هذه الهواتف المتطورة التي كانت محور شكاوى على الإنترنت من مستخدمين قالوا إن هواتفهم احترقت أثناء الشحن.

ويتوقع محللون حل مشاكل نوت 7 سريعا لكن المشاكل القائمة قد تعرقل انتعاش سوق هواتف سامسونج بعد سلسلة نجاحات عوضت تقلص نصيب الشركة في السوق.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية تعلق آمالها على هواتف نوت 7 للحفاظ على قوة دفع مبيعاتها القوية في النصف الثاني من العام أمام منافسة شديدة من شركات مثل أبل المتوقع أن تطرح أحدث منتجاتها من أجهزة آي فون الأسبوع المقبل.

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