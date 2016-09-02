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الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة بالمنيا

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الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة بالمنيا الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة بالمنيا

 

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 مساجد جديدة، معلنة مواصلة جهودها فى إحلال وتجديد وصيانة وإعمار بيوت الله (عز وجل) بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة، مؤكدة سعيها نحو التطوير فى إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإحلال وتجديد وإعادة بنائها.

وتفتتح الأوقاف بمحافظات السويس: مسجد أبو بكر الصديق – منشية أولاد سلامة، وكفر الشيخ: مسجد شفيق إسكندر – بيلا، ومسجد إبراهيم يوسف – أريمون، والشرقية: مسجد الدراوشة – فاقوس، ومسجد أبو طه بندر القرين – القرين، وبنى سويف: مسجد القبلى – عزبة عويس – منشأة عاصم، وسوهاج: المسجد الكبير – جهينة.

وفى المنوفية: مسجد تبارك – مدينة السادات، والقليوبية: مسجد الوحيد – عزبة المفتى أبو تراب – بنها، والبحيرة: مسجد القلعة – قرية القلعة – دمنهور.

وتتوجه قافلة دعوية تضم عددًا من شباب علماء الأوقاف إلى محافظة المنيا برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، الجمعة، تزامنًا مع افتتاح الأسبوع الرابع لفتيات الجامعات المصرية المقام بجامعة المنيا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح والفهم المستنير.

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