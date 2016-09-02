ضبط 17 قطعة سلاح غير مرخصة فى حملة أمنية بأسيوط

مراسل«ONA»:

تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، ومداهمة البؤر الإجرامية واستهداف الأشقياء الخطرين من ضبط ١٧ قطعة سلاح غير مرخصة خلال حملة أمنية مكبرة.

كان اللواء عاطف القليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى والأمن العام والمدرعات فى أنحاء متفرقة من المحافظة، عن ضبط “14 ” متهمًا بحوزتهم “17 ” قطعة سلاح تنوعت ما بين (8 بنادق آلية، و4 بنادق غير مششخنة “خرطوش” محلية وتركية الصنع، و6 فرد رصاص وخرطوش بالإضافة 72 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وخزينتين .

تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.