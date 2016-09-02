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بالصور.. "يلا نرسم" مبادرة تطلقها ميدان الجنوب لتعليم النشء رسم معالم الأقصر

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بالصور.. "يلا نرسم" مبادرة تطلقها ميدان الجنوب لتعليم النشء رسم معالم الأقصر بالصور.. "يلا نرسم" مبادرة تطلقها ميدان الجنوب لتعليم النشء رسم معالم الأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام مبادرة "يلا نرسم"، وذلك بالتعاون مع الفنان عسران عبد الفتاح وذلك لتنمية المهارات الإبداعية فى مجال الرسم للأطفال وهواه الرسم بمحافظة الأقصر، عبر رسومات لمختلف معالم الأقصر السياحية.

ومن جانبه صرح أشرف الهلالى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب، بأن هذه المبادرة تأتى ضمن برامج المؤسسة للاهتمام بمواهب أطفال الأقصر وتنميتها بشكل علمى واحترافى لرسم صور أهم المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، ومحاوله الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى سواء داخل أو خارج .

وأضاف الهلالى أن المؤسسة سوف تقيم معرضاً لأهم الرسومات التى تقدم أفكار جديدة من إبداع الأطفال يحضره العديد من المهتمين بالفنون التشكلية، وبعض من القيادات الرسمية بالمحافظة.

 

 

 


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