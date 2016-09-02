السيسي يوجه الدعوة لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، الدعوة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى لزيارة مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى نيودلهي أمس في زيارة دولة تستمر لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الهندي برناب موخرجي.

وأجرى الرئيس السيسي اليوم مباحثات مع “ناريندرا مودى” بمقر مجلس الوزراء الهندي، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

أ ش أ