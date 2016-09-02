بوتين يطالب مجموعة العشرين بعدم التدخل في مواضيع السياسة الخارجية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يجوز لمجموعة العشرين أن تتدخل في مواضيع السياسة الخارجية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الرئيس بوتين قوله، إنه من الأفضل أن تبقى مجموعة العشرين ناديًا اقتصاديًا لأهم لاعبي السوق العالمية، معتبرًا أنه لا يجوز للمجموعة أن تتدخل في المواضيع السياسية الدولية.

وأضاف في رده على احتمال الاعتماد على مجموعة العشرين كأحد المحافل لبحث القضية السورية “إنني أعتقد أنه من الأفضل ألا تتدخل مجموعة العشرين في هذه المواضيع، وهناك محافل أخرى لبحث هذه القضية”.

يذكر أن مجموعة العشرين أسست كمحفل لبحث المسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

أ ش أ