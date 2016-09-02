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الرئيس السيسي يوجه الدعوة لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر

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الرئيس السيسي يوجه الدعوة لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر الرئيس السيسي يوجه الدعوة لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر

>نيودلهى (أ ش أ)

وجه الرئيس عبد الفتاح اليوم الجمعة الدعوة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى لزيارة ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كل المجالات.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى نيودلهى أمس فى زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الهندى برناب موخرجى، وأجرى الرئيس السيسى اليوم مباحثات مع ناريندرا مودى بمقر مجلس الوزراء الهندى تناولت سبل تطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فى ضوء التجربة الهندية المتميزة فى تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

 

 

 

 


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