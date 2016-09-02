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محافظ الوادي الجديد: إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحه 32 فدانًا

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محافظ الوادي الجديد: إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحه 32 فدانًا محافظ الوادي الجديد: إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحه 32 فدانًا

محافظ الوادي الجديد مع وزيرة التعاون الدولي

مراسل «ONA»:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، الدكتورة سحر نصر وزيره التعاون الدولي؛ لعرض مطالب المحافظة واحتياجاتها التي يمكن أن توفرها الوزارة.

وقال «عشماوي» في بيانٍ له، الجمعة، إنََّ الوزيرة وافقت على دعم المحافظة بمنحه لدعم الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالأجهزه والمعدات الطبية التي تحتاجها، مؤكدًا أنها وافقت على تجهيز عدد 9 مجازر بآلات ومعدات اللازمة.

وتابع:” تم مناقشه إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحه 32 فدان بمركز الداخلة بالتنسيق والمشاركة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسه الخير واشار المحافظ إلى أن الوزارة تدرس حاليا توفير مسكن ملائم وفرص عمل للمراه المعيلة بالمحافظة وذلك بعد تقديم الدراسات والبيانات اللازمة بهذا الشأن”.

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