ضبط 473 ألف ريال سعودي بحوزة ترزى بقنا

مراسل «ONA»

تمكنت القوة الأمنية بكمين الحاجر بالكيلو 6 بطريق «قنا – سفاجا» من ضبط 473 ألف ريال سعودى بحوزة ترزى بتهمة الإتجار بالعملة بالمخالفة للقانون، إثر استقلاله أحد الأتوبيسات المتجهة للقاهرة.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط كمية كبيرة من العملة السعودية بكمين الحاجر، حيث كشفت تحريات العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية أنه أثناء قيام الملازم أول محمد عنتر محمد، الضابط بإدارة قوات أمن قنا والمعين بخدمة كمين الحاجر بتفتيش الأتوبيس رقم 873 ه. ف . د بالكمين والمتجهة من قنا فى طريقة للقاهرة عثر على مبلغ 473 ألف ريال سعودى بحوزة المدعو ” أبانوب . ع . ذ ” 24 سنة تزي ومقيم بقرية ابو مناع بحرى بدشنا.

وبسؤاله قرر بأن المبلغ المالي خاص بعمة المدعو ” معوض. ذ . ع ” والذى يعمل بالمملكة العربية السعودية وانه كان فى طريقة الى القاهرة لشراء قطعة أرض لصالح عمة وبالتحري حول الواقعة بالتنسيق ومنطقة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج تبين أن المبلغ المضبوط من حصيلة الإتجار فى النقد الأجنبي وأن المتهم يقوم بتجميع العملات من العائدين من الخارج لتداولها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته فتحرر محصر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.