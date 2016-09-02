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النيابة العامة بالسويس تقرر حبس المتهمين بمحاولة تهريب 7 أطنان بانجو

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النيابة العامة بالسويس تقرر حبس المتهمين بمحاولة تهريب 7 أطنان بانجو النيابة العامة بالسويس تقرر حبس المتهمين بمحاولة تهريب 7 أطنان بانجو

>السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس حبس السعيد محمد إسماعيل 35 عاما، وسامح إبراهيم مرزوق 32 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة تهريب 7 أطنان من مخدر البانجو من سيناء إلى الضفة الشرقية للقناة، تمهيدا لنقلها إلى محافظة الغربية.

كان اللواء حسن عبدالرسول، مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لقطاع القناة وسيناء، قد تلقى إخطارا من العقيد شريف الخولى رئيس منطقة جنوب سيناء والسويس لمكافحة المخدرات بورود معلومات باستعداد مهربين بنقل شحنة من المخدرات من سيناء إلى الغربية.

وبتشكيل فريق أمنى من ضبط مكافحة المخدرات تكون من العقيد مصطفى، والرائد محمد عبدالعزيز والرائد أحمد بيومى والرائد أيمن عبيد، تم توقيف سيارة نقل رقم "ع. ل. ص 8713" شرق نفق الشهيد أحمد حمدى محملة بكونتنر بداخله تفاح من أعلى، وبتفتيش الكونتنر عثر بداخله على كميات كبيرة من مخدر البانجو وصل وزنها إلى 7 أطنان من مخدر البانجو.

وألقى ضباط مكافحة المخدرات على مهربى المخدرات وهم السعيد محمد إسماعيل 35 عاما، وسامح إبراهيم مرزوق 32 عاما من محافظة الغربية والذين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات وأنهم كانوا فى طريقهم لنقلها من سيناء إلى الغربية.


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مصر 365

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