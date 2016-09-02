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رئيس وزراء الهند: «السيسي» رجل الإنجازات المتعددة

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السيسي ورئيس وزراء الهند

ورئيس وزراء الهند

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، عن سعادته بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يزور الهند حاليًا في أو زيارة رسمية له .

وقال رئيس الوزراء الهندي، خلال اللقاء المشترك الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بقصر حيدر أباد، ونشر مقتطفات منه عبر حساب السفارة الهندية في القاهرة عبر “تويتر”: “أود أن أعرب عن سعادتي بالترحيب برجل الإنجازات المتعددة الرئيس السيسي في أول زيارة دولة رسمية له”.

بدأت المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر أباد بالعاصمة الهندية نيودلهي.

تتناول المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة،بالاضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

وعقب مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي ستجرى مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بمقر مجلس الوزراء الهندي.

ويجري الرئيس السيسي مساء اليوم مباحثات مع الرئيس الهندي برناب موخرجي ونائب الرئيس الهندي محمد حميد أنصاري.

بيي

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