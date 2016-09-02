اليوم .. مغادرة 159 حاجًا للأراضي المقدسة من مطار الغردقة

مراسل «ONA»

يغادر مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، الرحلة الأولى من حجاج القرعة بواقع 159 حاجًا بينهم 67 حاجًا من الجمعيات الأهلية، و92 حاجًا من حجاج قرعة وزارة الداخلية.

وبالتنسبق مع محافظة البحر الأحمر مع منطقة وعظ ومديرية الأوقاف، تم إرسال لجنة من رجال الوعظ الدينى لمطار الغردقة الدولى لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج فيما يخص الشعائر والمناسك قبل إقلاع رحلتهم للأراضى المقدسة مع اتخاذ كافة السبل لتأمين الحجاج وتوفير كافة احتياجاتهم وتيسير الإجراءات المنظمة لرحلتهم.