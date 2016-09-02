بالصور.. تحرير 128 محضر باعة جائلين وإشغال ومرور بحملة بالأقصر

واصل مجلس مدينة الأقصر من حملاته لإزالة الإشغالات بمنطقة حى جنوب، وذلك بناءً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وبالتنسيق ما بين اللواء عمر ناصر مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، وبقيادة العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر.

ونجحت جهود تلك الحملة التى انطلقت برئاسة اللواء أشرف خليفة مساعد مدير الأمن، وقيادة العقيد موافى عبد الله موافى مدير إدارة المرافق، عن تحرير 128 محضراً متنوعاً، منها 21 باعة جائلين، و40 حالة مخالفة إشغال طريق، و57 حالة تعدٍ على الأرصفة والطريق العام، و10 مخالفات مرورية، بالإضافة إلى التنبية على بعض أصحاب فرش الخضر والفاكهة وفاترينات السجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه قال اللواء أشرف خليفة مساعد مدير الأمن، إن ذلك يأتى فى إطار تحقيق التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الجهود، وفرض أقصى درجات السيطرة وتأكيد الشعور الأمنى لدى المواطنين والذى ينعكس إيجابيًا على ثقتهم فى رجال الشرطة، مما يدفعهم للتعاون الجاد والمثمر.