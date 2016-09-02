مراسم استقبال رسمية لـ«السيسي» بالقصر الجمهوري بنيودلهي

أقيمت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بالعاصمة الهندية نيودلهى التي وصل إليها أمس في زيارة تستغرق 3 أيام.

واستعرض الرئيس السيسى ونظيره الهندى برناب موخرجى حرس الشرف بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة للترحيب بالرئيس السيسى بحضور رئيس الوزراء “ناريندرا مودى”،.

وشارك في العرض عسكريون هنود مرتدون الملابس التقليدية على متن جياد حاملون الأعلام المصرية والهندية بينما عزفت فرق الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

وألقى الرئيس السيسى كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الهند للمرة الثانية خلال أقل من عام، معربا عن ثقته بأن الزيارة سوف تعزز العلاقات الثنائية في كل المجالات بينما رحب رئيس الجمهورية الهندى بزيارة الرئيس السيسى إلى بلاده.

وأنتشرت الإعلام المصرية بجانب الهندية في الشوارع الرئيسية لنيودلهى ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى التي تعد الثانية له خلال أقل من عام.

ومن ناحية أخرى يجرى الرئيس السيسى مباحثات هامة في العاشرة من صباح اليوم بتوقيت نيودلهى مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى تتناول سُبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

أ ش أ