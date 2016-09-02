بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ورئيس وزراء الهند

بدأت المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودى” صباح اليوم الجمعة، بمقر مجلس الوزراء الهندى بقصر حيدر أباد بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتتناول المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة فى تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

وعقب مباحثات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الهندى ستجرى مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بمقر مجلس الوزراء الهندى. ويجرى الرئيس السيسى مساء اليوم مباحثات مع الرئيس الهندى برناب موخرجى ونائب الرئيس الهندى محمد حميد أنصارى.

أ ش أ