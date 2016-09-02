«السيسي» يضع إكليلًا من الزهور على قبر الزعيم الهندي «غاندي»

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، إكليلًا من الزهور على قبر الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي بالعاصمة الهندية نيودلهي.

كانت مراسم الإستقبال الرسمية قد أجريت للرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة ترحيبًا بزيارته الثانية إلى الهند خلال أقل من عام.

وستتناول المباحثات التي سيجريها الرئيس السيسي مع كل من الرئيس الهندي برناب موخرجي، ونائب الرئيس “محمد حميد أنصاري”، ورئيس الوزراء “ناريندرا مودي”، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الإقتصادية والإستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية، فضلًا عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 4 مليارات دولار سنويا، علاوة على بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

أ ش أ